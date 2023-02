L’appello di Livi: "Aquila-tifosi, uniamo le forze"

di Giustino Bonci

"Il mio appello è ad essere ancora più uniti. In un momento di evidente difficoltà nei risultati occorre lasciare da parte lo spirito polemico per aiutare l’Aquila a centrare di nuovo l’obiettivo di restare nel professionismo". Ha esordito così nella nuova sala stampa del Brilli Peri il presidente del Montevarchi Angelo Livi, affiancato dai vicepresidenti e amministratori del club Andrea Romei e Ferdinando Neri. Ci mettono la faccia i vertici rossoblù, tracciando ai giornalisti e a un bel gruppo di tifosi, il quadro della situazione: "L’obiettivo primario – ha proseguito Livi – è tenersi stretta la categoria e ribadiamo con fermezza la piena fiducia nello staff, nel direttore e nel gruppo. Raggiungeremo il traguardo con le nostre forze, nonostante il campionato ci metta a confronto con realtà dalle potenzialità economiche ben diverse e la sfortuna ci abbia bersagliato fin dall’inizio con infortuni gravissimi". Gli ha fatto eco Romei, approfondendo, tuttavia, la questione prioritaria delle risorse: "Non è semplice reperirle e la storia insegna che la terza serie nazionale, frequentata solo 15 volte in 120 anni di storia, è stata impegnativa anche per chi ci ha preceduto. Consapevoli, allora, che con il secondo monte ingaggi più basso della Lega Pro i miracoli della salvezza non si possono ripetere all’infinito, stiamo cercando – ha aggiunto – di allargare la base dirigenziale. Presto, presenteremo anche una persona nuova, non del posto, interessata a fare calcio con estrema serietà e a coadiuvarci. Da parte nostra, tuttavia, rimarremo saldamente al timone anche nel caso malaugurato di tornare in D e ci confermano l’appoggio sincero anche i nostri sponsor. Di certo, però, non molleremo il timone, a maggior ragione per i progetti importanti in ponte e che, come la ristrutturazione dell’antistadio, ci impegneranno per i prossimi 20 anni".

Significativa la chiosa: "Siamo convinti, con le forze a disposizione, di aver migliorato l’organico e come abbiamo ripetuto ai giocatori, crediamo di poterci tenere stretta la C. Ma la domanda che a 360 gradi sarebbe il caso di porsi è un’altra. L’Aquila è cresciuta o no? Vedendo lo stadio, il più bello tra Arezzo e Firenze, e le progettualità in atto e future, crediamo proprio di sì". Dal canto suo il vicepresidente Neri ha lamentato un certo scollamento tra una parte dei sostenitori aquilotti e la società che sta compiendo sforzi evidenti.