L’appello del Montevarchi Faccia a faccia coi tifosi

di Giustino Bonci

La notizia non coglie di sorpresa. Se è vero, infatti, che nelle ultime settimane a chiedere all’ambiente sostegno e unità d’intenti, nonostante la mancanza pressoché assoluta di risultati, era stato l’allenatore Marco Banchini, nelle dichiarazioni pre e post gara, tra due giorni saranno i vertici dell’Aquila 1902 a fare il punto della situazione e a parlare di presente e di futuro. Appuntamento, dunque, venerdì prossimo alle 17,30 nella nuova sala stampa ricavata sotto una delle tribune del Gastone Brilli Peri e l’incontro con i giornalisti, altra circostanza non secondaria, sarà aperto anche agli sportivi, fino all’esaurimento dei posti consentiti dalla capienza. Spetterà al presidente del club Angelo Livi e ai vicepresidenti e amministratori Ferdinando Neri e Andrea Romei tracciare il quadro complessivo del momento delicato che stanno vivendo i rossoblù . Di sicuro, anche se non sono stati anticipati i temi al centro della conferenza, la dirigenza rivendicherà i notevoli sforzi compiuti anche nella recente tornata del calciomercato per rinforzare una rosa giovane e, peraltro, falcidiata sin dall’estate da una serie di infortuni, alcuni molto gravi. Al tempo stesso è legittimo attendersi parole di ferma determinazione a mantenere la categoria, lottando fino all’ultimo istante, richiamando Montevarchi sportiva a fare ancora maggiore quadrato attorno ai giocatori e allo staff tecnico. Bisogna ritrovare, insomma, quello spirito di totale coesione che nello scorso torneo fu il fattore decisivo per conservare il professionismo. Basterebbe ricordare in tal senso i lunghi trasferimenti a Pontedera per le partite solo da calendario casalinghe o la spinta del Comunale di via Gramsci dal momento della riapertura, capace di propiziare successi di prestigio e fondamentali per salvarsi. "Uniti si può sperare in concreto", potrebbe essere, insomma, la frase giusta per la riunione di dopodomani, a 48 ore dal derby interno con la Lucchese. La prima di 10 "finali" da interpretare andando oltre i limiti che, numeri alla mano, ci sono ma possono essere superati con il carattere e la "garra" in passato cifra distintiva e constante degli aquilotti. In attesa delle dichiarazioni della società è ripresa la preparazione della squadra che domenica ventura, nella sfida in programma alle 14,30, dovrà rinunciare per squalifica a Mattia Gennari e quasi certamente allo stesso mister Banchini espulso per proteste a Chiavari.