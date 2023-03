L’analisi dell’esperto portiere

TERRANUOVA

Il test match di sabato mattina contro lo Scandicci è terminato a reti inviolate. Una buona sgambata per il Terranuova Traiana che ha consentito ai biancorossi di scaldare i motori in vista dell’anticipo di sabato 1 aprile. Gli allenamenti, dopo la pausa limitata alla sola giornata di domenica, sono ripresi ieri e proseguiranno per tutta la settimana. Thomas Scarpelli analizza le ultime gare che il Terranuova si è lasciato alle spalle e allo stesso tempo spiega che nelle prossime sei partite tutto può accadere. "Sicuramente – afferma il numero 1 dei terranuovesi – abbiamo riscontrato delle difficoltà nei confronti di squadre che tendono a chiudersi, lasciando evidentemente ben pochi spazi a nostra disposizione per cercare degli inserimenti. Dobbiamo continuare a lavorare per gestire al meglio alcune situazioni che potrebbero sfuggirci di mano". La squadra di Simone Calori è reduce da due battute d’arresto consecutive, prima con l’Orvietana e poi con il Gavorrano, e tenterà di rimettersi in pista in occasione della sfida al Matteini contro il Flaminia.

"Ancora il cammino è lungo – prosegue il portiere – e abbiamo tutte le possibilità per raggiungere anche una salvezza diretta. Ricordiamoci però dove eravamo alcuni mesi fa. Non voglio dire che ci riteniamo soddisfatti, ma sicuramente stiamo facendo un bel percorso. La pausa ci sta servendo come l’ossigeno in vista di un paio di appuntamenti ravvicinati. Dopo il Flaminia che affronteremo sabato ci sarà il turno infrasettimanale del 6 aprile al Fedini di San Giovanni. Saranno giorni di fuoco in cui sarà fondamentale dare il massimo".

Francesco Tozzi