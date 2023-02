L'Amen Sba torna al Palasport Estra ed affronta lo scoglio Virtus Siena

Lo staff tecnico dell'Amen Sba

Arezzo, 24 febbraio 2023 – Partita di cartello domani (sabato 25) alle 19 al Palasport Estra quando gli arbitri Fabiani di Livorno e Martini di Porcari (LU) alzeranno la palla a due tra Amen Scuola Basket Arezzo e Stosa Cucine Virtus Siena.

Dopo il successo sul campo di Cecina il calendario mette di fronte alla squadra di coach Evangelisti un'altra potenza del campionato, quella Virtus rinforzata dagli arrivi di Paunovic, Del Maso e Laffitte che è reduce da nove successi nelle ultime dieci uscite e che nell'ultimo turno ha letteralmente dominato la capolista Prato.

A complicare ulteriormente la gara una settimana non facile per l'Amen che si è ritrovata a non potersi allenare al completo a causa dell'influenza che ha colpito alcuni giocatori che faranno comunque di tutto per essere della partita e dare il proprio apporto alla squadra.

L'appuntamento per tutti gli sportivi è fissato per le 19 al Palasport Estra per un classico di queste ultime stagioni di Serie C Gold. I

l weekend del settore giovanile vede la Galv-Ar Under 14 Silver ed i Trail Blazers Under 13 osservare un turno di riposo in vista dell'inizio della seconda fase prevista nel prossimo weekend, domani invece i primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Rosini Impianti Under 17 Gold di coach Pasquinuzzi impegnati alle 15.30 a Terranuova.

Alle 16 il Palasport Estra ospiterà la partita della Chimet Under 17 Silver B contro il Costone Siena, mentre con inizio alle 16.30 la capolista Rosini Impianti Under 15 Silver sarà di scena a Chiusi contro San Giobbe. Domenica alle 11 esordio nella seconda fase del campionato per la Tecnoil Under 17 Silver A che attende la visita dei Lions Montemurlo alle 11, nel pomeriggio al Palasport Estra spazio ad Under 15 Femminile alle 16 contro Pontedera e Ragazzi CSI contro Affrico Firenze alle 18.

Lunedi chiuderà gli impegni delle giovanili l'Amen Under 19 Gold nell'ultima giornata di andata della seconda fase contro l'Affrico Firenze con palla a due alle ore 20.30.

Anche tanto Minibasket Nova Verta con una Tappa 3vs3 sprint Pulcini Domenica mattina ad Arezzo a cui parteciperanno anche Virtus Siena e Synergy Valdarno, una doppia sfida in trasferta con la Legnaia Firenze aspetta gli Esordienti Maschili e gli Aquilotti 2012 Turno 1, mentre gli Aquilotti 2013 giocheranno a San Giovanni Valdarno contro il CMB.