L’Amen Sba non sbaglia Toia ancora protagonista

Vittoria casalinga per l’Amen Sba Arezzo che è riuscita ad imporsi anche su Toscana Food Livorno per 81 a 51 portando a due la striscia positiva del quintetto amaranto. La partenza dei ragazzi di coach Evangelisti è stata subito decisa, con il neo acquisto Toia che segna due triple e distribuisce assist ai compagni innescando l’allungo aretino. L’intensità dell’Amen non cala con le rotazioni, l’attacco amaranto ha piena confidenza con il canestro ed in difesa Livorno non riesce ad essere incisiva priva degli infortunati Paoli e Deri. Nella ripresa il ritmo imposto dalla Sba non cala, Pelucchini e Veselinovic salgono sugli scudi ma è tutta l’Amen che gira ed allunga fino al 65-33 con cui si chiude la terza frazione di gioco. Nell’ultimo quarto il Livorno prova a replicare, ma alla fine l’Amen centra un’importante vittoria che lancia la squadra verso la sfida in casa della capolista Cecina di sabato, un test per verificare i progressi del quintetto di coach Evangelisti con l’inserimento di Toia contro una big del campionato.