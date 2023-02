L’Amen Sba col Siena Evangelisti ci crede

Partita di cartello oggi a Arezzo per la serie C Gold. Alle 19 al palasport Estra l’Amen Sba ospita il Virtus Siena. Dopo il successo sul campo di Cecina il calendario mette di fronte ai ragazzi di coach Evangelisti un’altra potenza del campionato, la Virtus rinforzata dagli arrivi di Paunovic, Del Maso e Laffitte e reduce da nove successi nelle ultime dieci uscite. A complicare ulteriormente la gara per gli aretini una settimana non facile, durante la quale la squadra non è riuscita ad allenarsi al completo a causa dell’influenza che ha colpito alcuni giocatori. Il morale è comunque alto e l’Amen ce la metterà tutta per dare filo da torcere a Virtus Siena. L’appuntamento è fissato per le ore 19 di oggi al Palasport Estra per una sfida da non perdere diretta dagli arbitri Fabiani di Livorno e Martini di Porcari. Tra gli incontri giovanili oggi i ragazzi della Rosini Impianti Under 17 Gold saranno impegnati alle 15.30 a Terranuova. Alle 16 il Palasport Estra ospiterà la partita della Chimet Under 17 Silver B contro il Costone Siena.