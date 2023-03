L’Amen Sba ci prova in casa dell’Altopascio

Insidiosa trasferta per l’Amen Sba sul campo del Bama Altopascio per la serie C Gold. Domenica alle 18 gli aretini saranno impegnati sul parquet del Palasport Pertini di Ponte Buggianese a Pistoia in casa del Bama Altopascio. Dopo la sconfitta di stretta misura con la Virtus Siena, l’Amen si trova di fronte un avversario che nell’ultima gara casalinga si è sbarazzata di Agliana per poi giocarsela fino alla fine in trasferta con la capolista Prato. Miglior marcatore della squadra guidata da coach Pistolesi è Salazar con oltre 14 punti realizzati per partita seguito Mencherini, Filippo Creati e Bini tutti sopra la doppia cifra di punti.

Per l’Amen Sba sarà importante tornare ad essere graffianti in difesa per evitare di far prendere entusiasmo agli avversari. Appuntamento per questa sfida alle ore 18 di domenica a Ponte Buggianese, arbitri dell’incontro saranno Cirinei di Pisa e Russo di Firenze.