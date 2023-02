L’Amen Sba a Cecina Duro test per Evangelisti

Trasferta impegnativa per l’Amen Sba che stasera alle 21,15 a Cecina affronterà la capolista del girone Sintecnica. I padroni di casa si trovano al primo posto della classifica in coabitazione con Prato e Castelfiorentino. Una squadra super competitiva guidata dal coach Da Prato e forte di due giocatori esperti come Bruni e Fattori. Il Cecina si è già aggiudicata la Coppa Toscana poco più di un mese fa ed attualmente può vantare il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

I ragazzi di coach Evangelisti sono dunque chiamati ad una prestazione perfetta per riuscire ad impensierire i padroni di casa. Arbitri saranno Panelli di Montecatini Terme e Salvo di Pisa. Per le giovanili oggi alle 16 al Palasport Estra esordio nella seconda fase per la Chimet Under 17 B contro il Cus Firenze, mentre a seguire sarà il turno della Rosini impianti Under 15 Silver di coach Vezzosi che affronterà la Polisportiva Galli. In trasferta l’Under 15 Femminile a Pistoia contro il Basket Junior.