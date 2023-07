L’Amen Bc Servizi Sba ritrova le avversarie della scorsa stagione

Arezzo, 18 .luglio 2023 – Sono stati pubblicati dalla Federazione Italiana Pallacanestro la formula e gli 8 gironi nazionali del campionato di Serie B Interregionale. L'Amen BC Servizi è stata inserita nel girone B della Conference Nord Est dove sono state inserite formazioni di Piemonte, Liguri e Toscana.

Gli amaranto ritrovano le avversarie della scorsa stagione Spezia, Cecina, Castelfiorentino, Legnaia Firenze, Virtus Siena e le ripescate Quarrata e Lucca, a cui vanno aggiunte le retrocesse USE Empoli e San Miniato e le novità Pallacanestro Sestri e Derthona.

Nuova anche la formula del campionato dove sono state create 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud) da 24 squadre, che a loro volta sono state suddivise in due gironi da 12 squadre ciascuno. Nella regular season si giocheranno 22 partite tra andata e ritorno con inizio previsto il 1° ottobre 2023 e chiusura il 3 marzo 2024.

La seconda fase del torneo (detta a "orologio") vedrà le prime 4 squadre di ogni girone accedere ai Play-In Gold; le classificate dal 5° all’8° posto ai Play-In Silver per le classificate dal 5° all’8° posto dal quinto all’ottavo posto, e le classificate dal 9° al 12° posto ai Play-Out. Ogni squadra giocherà altre 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altro girone), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase.

La seconda fase partirà il 17 marzo 2024 per terminare il 28 aprile 2024. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai playoff (al meglio delle 3 gare) con in palio finalmente la promozione in Serie B Nazionale.

Ogni perdente la finale dei playoff effettuerà una serie al meglio delle 3 partite contro la perdenti la finale di un'altra Conference e la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale. Le totali promozioni in Serie B Nazionale saranno quindi 6 (le 4 vincenti i tabelloni playoff + 2 vincenti spareggi tra le perdenti le finali playoff) I Play-Out inizieranno il 5 maggio 2024 per finire il 19 Maggio 2024 e Le ultime 2 immediatamente in Serie C Unica; mentre la terzultima invece effettuerà uno spareggio contro la terz'ultima di una altra Conference.

Le totali retrocessioni in Serie C Unica saranno quindi 10 (ultime 2 dei 4 tabelloni playout + 2 perdenti spareggio tra le terz'ultime dei Playout). Una formula molto articolata quella della seconda fase dove l’Amen BC Servizi incrocerà le armi con le squadre inserite nel Girone A della Conference Nord Est.

SERIE B INTERREGIONALE 2023/2024 - COMPOSIZIONE GIRONI DELLA CONFERENCE NORD-OVEST GIRONE A: Campus Varese, Basket Gallarate, Robur Basket Saronno, Omnia Basket Pavia, Basketball 7 Laghi Gazzada, Collegno Basket, College Basket Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Basket Club Serravalle Scrivia, Junior Casale Monferrato, Campus Piemonte Basketball, Amatori Basket Savigliano

GIRONE B: Derthona Basketball Lab Tortona, Pallacanestro Sestri, Spezia Basket Club, Etrusca San Miniato, Use Empoli, Basket Cecina, Abc Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Amen BC Servizi SBA Arezzo, Dany Basket Quarrata, Basket Club Lucca.