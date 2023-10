L'Amen BC Servizi ci prova ma Cecina non si fa sorprendere al PalaPoggetti

Arezzo, 16 ottobre 2023 – Sconfitta di misura per l'Amen BC Servizi Arezzo che è costretta a cedere sul parquet di Cecina con il punteggio di 86 a 81.

Partono meglio i locali con Bruni che ispira la sua squadra e produce il primo allungo di Cecina, l'Amen BC Servizi prova a reagire ma non basta, alla prima sirena la squadra di coach Da Prato è avanti 27-18.

Nel secondo parziale la SBA cambia intensità in difesa e riesce ad arginare l'attacco avversario, Toia si prende sulle spalle anche le responsabilità offensive degli amaranto che riescono a rosicchiare lunghezze agli avversari andando al riposo lungo in svantaggio di 3 punti (45-42).

Al rientro in campo l'Amen BC Servizi non lascia scappare Cecina, rimane incollata ai padroni di casa che non hanno le percentuali dei primi due quarti ma Turini rimane sempre il leader realizzativo dei rossoblù che alla terza sirena sono avanti 64-58 anche perchè la SBA non riesce a sfruttare al meglio i propri momenti positivi.

Nell'ultimo quarto Cecina ha sempre la testa avanti, le triple dei rossoblù forzano l'allungo decisivo, a due minuti dal termine infatti i locali si trovano sull'83 a 70. Rossi e Jankovic provano a non arrendersi e grazie a qualche recupero difensivo Arezzo si riporta sotto.

A chiudere definitivamente la partita è una tripla di Pedroni che taglia le gambe alla rimonta amaranto, il finale di 86- ad 81 testimonia una partita combattuta dove Arezzo ha avuto il demerito di non riuscire a mettere la testa avanti.

Il commento del vice coach Stefano Liberto: "E' una partita che è cominciata in salita, il primo quarto ci ha condannato ad inseguire, però siamo stati bravi a restare in partita e rientrare nel punteggio.

Purtroppo commettiamo ancora troppe disattenzioni in difesa che ci fanno subire parziali che non siamo ancora in grado di gestire. Peccato perchè abbiamo messo in campo una buona prestazione per 30 minuti fatta eccezione per i primi dieci".

Domenica prossima al Palasport Estra Mario D'Agata arriva la lanciata Stosa Cucine Siena reduce da due successi di fila e dalla vittoria contro Castelfiorentino, palla a due alle ore 18.