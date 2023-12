L’Alberoro non finisce mai

Sorpassi e controsorpassi tra aretine in testa al gruppo nel girone C di Promozione. La copertina di questa giornata se la prendono Bernacchia e Bastianelli, rispettivamente allenatore e bomber risolutore dell’Alberoro. I rossoblù spinti dal solito tifo superano in extremis il Torrenieri al termine di una partita infinita. Apre le danze Venuto al 23’ per gli ospiti ma al 33’ pareggia Bicchi. Ad inizio ripresa raddoppio Torrenieri con Di Marco e subito risposta Alberoro con Cinini. Al 93’ l’assalto finale produce il 3-2 per i padroni di casa, firmato Bastianelli: vittoria in rimonta che vale il sorpasso sulla Sansovino, il terzo posto a meno uno dal Grassina e a meno cinque dalla capolista Affrico. Già perchè la Sansovino nel frattempo non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Chiantigiana. Gli uomini di Testini, alle prese con numerose assenze principalmente nel reparto offensivo tornano a casa con un punto nella giornata dell’esordio in arancioblù del centravanti Sodiq (dall’Arezzo Academy). L’Affrico allunga in testa con Papini che permette di espugnare il campo dell’Antella, mentre il Fiesole ha superato per 1-0 il Grassina con il gol di Renna alla fine del primo tempo. La cura Laurenzi a Montagnano inizia a funzionare. Dopo la vittoria nel derby ecco il successo in casa del Montalcino. Il 2-1 porta le firme di Romanò e Cerofolini, tre punti permettono di accorciare sulla zona salvezza adesso lontana solo due lunghezze. Termina in parità il derby aretino tra il Lucignano di Gennaioli e il Casentino Academy di Bonini.

Un punto che tiene il Lucignano all’ultimo posto in classifica, mentre il Casentino resta con due punti di vantaggio sulla zona rossa. A danneggiare il Lucignano ci pensa anche il Pienza che ha vinto lo scontro diretto contro il Pienza per 5-1 allungando quindi sugli amaranto di Gennaioli, portando il vantaggio sull’ultimo posto a due punti. Pari in rimonta per il Subbiano di Giusti. I gialloblù in casa contro la Settignanese vanno sotto ad inizio ripresa subendo gol da Elisacci al 54’. Il Subbiano non demorde e così al 76’ trova il pareggio che significa 13 punti, più tre sul penultimo posto sul trenino salvezza composto anche da Montalcino, Torrenieri e Torrita. A 11 punti, terzultimo c’è il Montagnano, quindi il Pienza a 10 e il Lucignano ultimo con 8 punti. Al primo posto c’è l’Affrico con 24 punti, seguito dal Grassina a 20 e dall’Alberoro a 19 mentre a 18 figurano la Sansovino e la Chiantigiana.