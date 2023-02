L’Alberoro di Giusti in zona playoff Il Subbiano continua a non svoltare

AREZZO

La Sansovino affila le armi. La squadra di Marco Iacomoni dopo aver vinto intro l’Asta due domeniche fa ha osservato nell’ultimo di campionato una domenica di stop. Una pausa imposta dal calendario e che ha visto nel frattempo l’Asta vincere contro il San Quirico in trasferta e allungare di nuovo a più quattro. Di fatto però il campionato è più aperto che mai considerando il valore della rosa savinese, unito al fatto che quattro punti dopo aver vinto lo scontro diretto sono un divario certamente colmatile anche e soprattutto andando a vedere cosa dicono i numeri sule ultime cinque partite disputate da Sansovino e Asta. Prendendo in esame gli ultimi 450 minuti di gioco la classifica vede proprio il club di Monte San Savino al comando con tre vittorie e due pareggi. Un passo da promozione che adesso necessita di proseguire su questo binario.

Alle spalle dei savinesi ecco l’Alberoro con dieci punti in cinque giornate, una media di due punti esatti a partita, che hanno permesso alla squadra di Giusti di cambiare passo e arrivare in piena zona playoff. Poi al terzo posto ecco Casentino Academy, Montalcino e la capolista Asta: nove punti in cinque giornate per alcune di queste formazioni sono un buon cammino, per altre un piccolo calo di rendimento che la Sansovino ovviamente vorrà provare a sfruttare. Sempre in tema di rendimento male il Subbiano con due punti in cinque partite, peggior cammino in questa parentesi.

Di poco sopra il Lornano Badesse con tre punti e il Lucignano che con una vittoria, un pareggio e ko non dorme sonni tranquilli. In crescita il Pratovecchio con sei punti così come il Montagnano a dimostrazione di come dopo la lotta salvezza sia più aperta che mai.