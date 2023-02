L’addio di Lara Mori "Lacrime di gioia"

Lara Mori, olimpionica a Tokyo 2020, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. La terranuovese saluta la ginnastica artistica a 25 anni da compiere a luglio, appendendo il body al chiodo al termine di una stupenda carriera. Caporale dell’Esercito dal 2016 e capitana della Giglio Montevarchi ha dato il proprio l’addio al termine della prima tappa della serie A al Mandela Forum di Firenze.

Lara Mori (nella foto) ha scritto sui propri profili social: "Di solito quando si arriva in fondo a un viaggio la malinconia prevale sull’entusiasmo. Ma come si fa ad essere malinconici se ogni ricordo, ogni istante vissuto mi porta un sorriso e mi riempie il cuore? Ho iniziato a praticare questo sport per divertimento, perché mi aveva sempre affascinata. Adesso inizia una nuova vita e lo stimolo sarà quello di fare il massimo in ambito lavorativo e magari chissà dedicarmi un domani ad offrire la mia esperienza a nuove giovani ginnaste".