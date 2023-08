Lacrimini: "Non è colpa nostra"

Triangolare annullato per assenza degli arbitri. Sansepolcro, Arezzo e Francavilla hanno dovuto fare buon viso a cattiva sorte e la società locale, dopo aver rimborsato i tanti presenti in tribuna, ha seguito pugliesi e amaranto in un allenamento congiunto senza riprese televisive o fotografie. Lo Stadio Buitoni era vuoto e tutti lo hanno dovuto lasciare per permettere l’allenamento tar pugliesi e amaranto. Ma riassumiamo cosa è successo con il Presidente del Vivi Altotevere Sansepolcro Giorgio Lacrimini:" Non sono arrivati gli arbitri e nei prossimi giorni approfondiremo le cause perché poteva essere una bella giornata di sport con due formazioni pro; dispiace, in particolare, per il pubblico che era intervenuto numeroso. Da parte nostra abbiamo fatto quello che c’era da fare sia livello burocratico che amministrativo".

F.P.