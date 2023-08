La Tuscar fa festa: squadra ripescata in Seconda categoria

La Tuscar adesso può fare festa. La società gialloverde, l’ultima rimasta nel perimetro cittadino a svolgere attività ininterrottamente dagli anni ’80 ad oggi senza mai mutare nome, è tornata in Seconda categoria. Le probabilità di accedere al passaggio d’ufficio nel campionato superiore erano alte. Merito dell’ottimo torneo che la squadra del tecnico Biagiolini ha messo in archivio arrivando fino all’atto conclusivo dei playoff. L’aspettativa di passare dal torneo provinciale a quello regionale alta nonostante il primo giro delle graduatorie di merito che avevano relegato la Tuscar non proprio in pole position. Infatti era toccato in primis alla Fulgor Castelfranco risalire in Seconda. Poi solo pochi giorni fa ecco la mancata iscrizione della società Lampo e de La Briglia che hanno aperto le porte al ripescaggio della Tuscar che adesso deve formalizzare l’iscrizione al torneo.