Arezzo, 23 agosto 2018 - Nel pieno dell'estate castiglionese la Lupa di città è in attesa. Manca ormai poco alla terza edizione di Lupa Urban Trail, l'evento running di Castiglion Fiorentino che quest'anno abbraccia due giorni di gara e quattro discipline di cui tre competitive. In programma l'ultimo weekend di agosto, 25 e 26, Lupa Urban Trail accoglie ancora iscrizioni, ad oggi sono 110 gli iscritti, e lo farà fino a un'ora prima del via. “Un’ulteriore occasione per ammirare i nostri incantevoli borghi e suggestivi scorsi del centro storico di castiglionese” dichiara Sauro Bartolini, consigliere comunale con delega allo Sport. Oltre alla distanza regina, la 8 Ore che rievoca e omaggia la gloriosa 24 Ore di Castiglion Fiorentino in una chiave più moderna, più rock e se vogliamo più spettacolare, essendo costruita su percorso esigente dal punto di vista fisico, mentale e tecnico, l'edizione 2018 della manifestazione allestita dal rione Porta Romana prevede domenica 26 agosto la confermata Staffetta 4x2h, pensata senza vincoli per la formazione delle squadre per dare più libertà di partecipazione; il Traguardo volante Maratona; la Corsa 6 zampe non competitiva e, vera novità 2018, il Sunset Short Trail che apre la manifestazione sabato 25 agosto. Il “corto” urban trail a distanza, e non a tempo (si corre su circuito più esteso e “aperto” di 1.900 metri da ripetere 4 volte), tenta di aprire l'atmosfera di Lupa Urban Trail agli amanti del veloce per una gara tutta su pietra serena con passaggi tecnici, vicoli, gradinate, senza un metro di asfalto, all'ora del tramonto.

“Questa manifestazione è la riprova che i rioni vivono tutto l’anno e non solo per il Palio” affermano Gabriele Alpini e Luca Trippi in rappresentanza del rione di Porta Romana. Unica ultramaratona di agosto in Toscana, una delle poche nel centro Italia, per le sue particolari caratteristiche Lupa Urban Trail è inedita nel suo genere ed è ideale per la preparazione di ultratrail o ultramaratone di autunno. Per combattere il possibile arrivo del Generale Caldo, l'organizzazione si è armata di spugnaggi (con spugna personale per ogni atleta) e docce, integratori, cocomeri e birra alla spina. Il montepremi prevede nel totale più di 60 premiazioni, fra classifiche Assolute e di Categoria, con prodotti tecnici e in natura fonite dalle aziende del territorio e la medaglia di ceramica finisher per tutti coloro che sfideranno la Lupa nella distanza regina. “Questo al pari di altri eventi promuove la città nella sua globalità. Ringrazio il Rione per tutte le iniziative che porta avanti tutto l’anno” conclude il sindaco Mario Agnelli.

Iscrizioni online aperte su lupaurbantrail.blogspot.it, INFO®OLAMENTO, lupaurbantrail.blogspot.it, 3319862390