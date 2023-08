La Synergy punta sull’usato sicuro Il ritorno di Baggiani

La Synergy ha ingaggiato il coach Stefano Baggiani per affrontare il campionato Serie C Gold. "Abbiamo trovato pieno accordo con la società - dice - per un programma a lungo termine da portare avanti con i giovani. Torno a San Giovanni nell’ambiente della pallacanestro dopo 30 anni, fra giocatore e tecnico. Metterò il massimo impegno per realizzare i nostri obiettivi". Baggiani è originario di Livorno, ma da decenni risiede con la famiglia a San Giovanni Valdarno. Ha allenato anche Amen Sba, Fides, Terranuova. Un coach molto esperto ed un grande conoscitore della pallacanestro.

G.G.