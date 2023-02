La squadra più in forma del momento

TERRANUOVA

Biancorossi in cerca del poker. Il Terranuova Traiana parte verso la provincia di Lucca per dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo mese. Simone Calori non intende abbassare la guardia nello scontro diretto contro il Tau. "Sarà più difficile che affrontare le capolista – ha spiegato l’allenatore – Se consideriamo che hanno cambiato tecnico in questi giorni, è chiaro che lo fanno per migliorarsi e molto spesso capita che quel club trovi la persona giusta al momento giusto. Dal nostro punto di vista, è inevitabile il venir meno di alcuni punti fermi che avevamo riguardo alla preparazione in vista del match". Il riferimento è all’arrivo di Favarin sulla panchina del Tau dopo l’esonero di Cristiani. "Dopo le tre vittorie consecutive – ha continuato Calori – non siamo ancora a metà classifica, quindi significa che in precedenza sono stati commessi errori. Ora bisogna essere costanti nelle prestazioni". Tra i giocatori che resteranno a casa ci sarà sicuramente Gautieri, a causa dell’infortunio alla caviglia sinistra rimediato contro la Pianese. Rientra invece Artini dopo aver scontato un turno di squalifica e dovrebbe far parte del gruppo anche Lautaro, negli ultimi giorni alle prese con l’influenza. All’andata il Terranuova superò gli amaranto per 3-1.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Filippis, Vannucci, Mancini, Borgia, Pratesi, Alessio, Meucci, Pietrelli, Antoni, Carcani, Diop. A disp.: Donati, Villanova, Quilici, Cartano, Gurini, Innocenti, Anzilotti, Cesaretti, Capparella. All.: Favarin.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Bega, Cioce, Petrioli, Artini, Massai, Schinnea, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Dema, Mazzeschi, Meucci, Mascia, Vezzi, Occhiolini, Ceppodomo. All.: Calori.

Arbitro: Giordano di Grosseto.

Francesco Tozzi