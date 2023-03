La spinta di Matassini "Bruschi, non molliamo"

"Con una sola vittoria siamo certi che rientreremo nelle quattro squadre che parteciperanno ai ‘play out’ per la permanenza in A1" dice il coach della Bruschi Galli Alberto Matassini. Che poi spiega: "Del resto noi ce la vediamo con la Brixia Brescia, le altre sono quasi imprendibili e lottano per un posto nei play off, oppure difendono la posizione per disputare i play out. Restano cinque gare da disputare, noi per adesso siamo in vantaggio sulla Brixia. La situazione al momento è a nostro favore, e dobbiamo assolutamente difenderla. Siamo penultimi con una partita in meno rispetto al Brescia, due punti in più, migliore differenza canestri negli scontri diretti".

Matassini sul restante cammino sottolinea le gare delle due rivali: "La Bruschi giocherà a Moncalieri, domenica, poi contro il Campobasso, con Schio, a Crema ed ultima a Sesto San Giovanni. La Brixia, che ha già giocato a Schio e perso 96-54, affronterà il San Martino di Lupari, col Crema, le Mura Lucca, e Moncalieri.

Giorgio Grassi