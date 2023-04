La spinta dei derby per la rinascita rossoblù

di Giustino Bonci

Il boccone al fiele è duro da digerire, nonostante i numeri, specchio della realtà, certifichino che la retrocessione del Montevarchi è meritata, l’epilogo fedele di una stagione disgraziata. Nata male e rifinita peggio come si dice in Valdarno, l’esatto contrario di due annate da urlo, prima per il ritorno tra i professionisti e poi per una salvezza che fece parlare l’Italia additando Montevarchi come la palestra ideale per ottenere risultati figli di un calcio sostenibile e per la valorizzazione di giovani di prospettiva. E se è vero, sempre per continuare con i proverbi, che chi non fa non sbaglia, è assodato che il torneo 2022-23 è stato costellato di errori.

Troppe cose non hanno funzionato quando si racimola la miseria di 27 punti in 37 partite, vincendone 6 e perdendone 22. Non fosse arrivata la penalizzazione dell’Imolese che ha solo allungano l’agonia dei valdarnesi, la squadra passata tra le mani di tre allenatori sarebbe ultima con ben 8 lunghezze di ritardo dai romagnoli.

Quindi si torna in D, la dimensione che in fondo meglio si adatta alle potenzialità della piazza, con la prospettiva di ricreare, perché no?, entusiasmo grazie alle sfide di vallata con la Sangiovannese, il neopromosso Figline e, auspicabilmente, il Terranuova Traiana. Scendere di categoria, peraltro, non era scontato o doveroso, ma i parametri e i costi della Lega Pro non sono compatibili con la forza economica del club.

Adesso, tuttavia, è il momento inevitabile della ricerca delle responsabilità, con uno scambio di battute al calor bianco sui social tra alcuni dei massimi esponenti del Cda e qualche tifoso della Curva "Farolfi", e di sicuro l’unico imputato non è il presidente Angelo Livi. Con dignità si è assunto tutte le colpe chiedendo scusa agli sportivi che, sebbene consapevoli delle difficoltà emerse sin dal settembre scorso e del rischio possibile di una caduta, si sarebbero aspettati prestazioni più grintose da una "rosa" con limiti tecnici evidenti venuti alla luce in corso d’opera anche nei correttivi apportati. Sulla graticola, come avviene in simili circostanze, finisce chi ha costruito l’organico, il direttore tecnico Giorgio Rosadini, che per molti supporter ha sbagliato tutto, a distanza di dodici mesi da quando per opinione generale non aveva fallito una mossa.

Le ragioni di una retrocessione, insomma, non si spiegano con la caccia al capro espiatorio. Montevarchi scende in Interregionale per più ragioni e un pizzico di sfortuna, dalla vicenda Malotti alla perdita di tre titolari – chiave, Martinelli, Barranca e Boiga, presenti l’altro ieri in tribuna. Poco convincente e tardivo il cambio di nocchiero e lo stesso esonero di Banchini a tre giornate dalla fine.

Potremmo allungare all’infinito la lista dei "non va". In giorni amari per l’Aquila, occorre però guardare al futuro, confidare che la società riparta, dopo il colpo basso, con il rilancio di una prossima D da protagonisti. Chi guida un sodalizio deve accettare onori, oneri e critiche ma, smaltita la delusione comprensibile, crediamo che i vertici rossoblù ripartiranno di nuovo e per far bene.

Nel calcio dalla memoria corta, è giusto infine dare atto ai dirigenti del "buono" costruito in 12 anni di gestione.