La seconda edizione dell’Alga Family Day si apre alla Città del Natale

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Seconda edizione dell’Alga Family Day, il ciclo di iniziative promosso dall’Alga Atletica Arezzo per coinvolgere bambini, bambine e famiglie del settore giovanile.

La prima data segnata sul calendario è lunedì 23 dicembre, a partire dalle 15.30, quando la società aretina proporrà un pomeriggio immerso nelle atmosfere e nelle suggestioni della Città del Natale tra camminate, visite, sfide e giochi direttamente nel centro storico.

L’Alga Family Day è un format ideato per fornire occasioni di socialità, scoperta del territorio e reciproca conoscenza al di fuori dei tradizionali allenamenti sulle piste dello stadio di atletica, favorendo un’esperienza comune tra atleti, genitori, tecnici e dirigenti.

Il programma della giornata prenderà il via con il ritrovo nel parcheggio del cimitero da cui partirà una camminata fino alla fortezza, poi tutti i partecipanti vivranno un’occasione di confronto e divertimento tra una serie di sfide a tema natalizio proposte dallo staff tecnico di Pulcini ed Esordienti dell’Alga Atletica Arezzo coordinato da Elisa Boncompagni.

La merenda conclusiva rappresenterà infine un ulteriore momento di socializzazione e, soprattutto, di scambio degli auguri in vista del Natale. Gli incontri dell’Alga Family Day, a partecipazione gratuita, proseguiranno successivamente nel 2025 con altre attività alla scoperta del territorio dove promuovere cultura, sport e benessere.

«L’Alga Family Day - ricorda Elisa Boncompagni, coordinatrice di Pulcini ed Esordienti dell’Alga Atletica Arezzo, - è nato con l’obiettivo di consolidare i rapporti con le famiglie dei nostri bambini e delle nostre bambine, coinvolgendoli in tante diverse iniziative.

L’appuntamento del 23 dicembre alla Città del Natale, in quest’ottica, è emblematico per raccontare le finalità di questo ciclo di iniziative perché sfrutteremo un evento cittadino per vivere una camminata insieme, per condividere un’esperienza, per promuovere giochi a tema e per entrare così nel clima delle ormai prossime festività».