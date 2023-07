La Sba conferma Facundo Toia

L’Amen Sba comincia a garantirsi pedine importanti per la serie B. Ieri ha firmato il prolungamento del contratto Facundo Toia (nella foto) che sarà in amaranto anche per la stagione 20232024. Arrivato in corsa nel campionato che ha riportato l’Amen in serie B, Toia ha preso in mano la squadra riuscendo non solo ad avere un ottimo rendimento personale, ma soprattutto a tirare fuori il meglio dai compagni di squadra. "Sono molto contento di rimanere un’altra stagione ad Arezzo – dice Toia – mi sono trovato molto bene con la società e i giocatori. Giocare in B sarà una bella sfida personale e come squadra". Nello scorso campionato Toia ha viaggiato a 15 punti di media a partita.