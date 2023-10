La Sba affonda con il tabù Quarrata

Esordio amaro al PalaEstra per la Sba. Dopo la vittoria nel debutto di Sestri, infatti, davanti al proprio pubblico l’Amen cede il passo 65-75 contro Quarrata, autentica bestia nera visto che anche nella passata stagione si era sempre imposta contro la compagine di Evangelisti. Dopo un primo quarto equilibrato, caratterizzato da alta intensità in difesa da ambo le parti e, di conseguenza, punteggi molto bassi (14-14 il parziale), gli ospiti allungano nel secondo, sfruttando un inizio choc della Sba che subisce 11 punti consecutivi. Una serata storta, sottotono per gran parte del roster aretino, ma non tutto è da buttare: da segnalare la buona prova di Pelucchini, autore peraltro di ben 16 punti, e l’esordio del giovanissimo (2006) Vagnuzzi, che ha giocato 4 minuti con buon piglio segnando anche un tiro libero.