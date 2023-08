La Sansovino guida la pattuglia delle aretine: i derby con Montagnano e Alberoro

Non sono mancate le sorprese nella giornata di ieri quando il comitato toscano della Figc ha diramato la composizione dei gironi del prossimo torneo di Promozione.

Come era nelle previsioni le aretine sono state inserite tutte in un unico raggruppamento del quale però non faranno parte - e forse è meglio così - alcune big, aumentando quindi la possibilità per alcuni club della nostra provincia di poter lottare per le prime posizioni.

La truppa aretina comprende Alberoro, Casentino Academy, Lucignano, Subbiano, Montagnano e Sansovino. A queste società si uniscono Torrenieri e la neopromossa Torrita. Ecco quindi la retrocessa Chiantigiana, ma anche Affrico, Antella, Grassina, Pienza, Montelcino e Settignanese oltre al Fiesole.

Di fatto gli occhi sono puntati, sulla base del mercato estivo, principalmente sulle formazioni di Sansovino e Montagnano senza dimenticare le squadre fiorentine che possono vantare oltre alla tradizione anche settori giovanili di primo piano. Casentino Academy, Lucignano e Alberoro cercano conferme e rilancio nei rispettivi progetti tecnici, come come il Subbiano che vuole disputare una stagione più tranquilla dell’ultima pur avendo cambiato molto.

Il campionato partirà il 17 settembre preceduto dal turno di Coppa Italia che avrà l’andata il 3 settembre e il ritorno il 10 settembre.

Le sfide saranno tra Torrita e Sansovino, tra le formazioni di Lucignano e Montalcino, il derby tra Subbiano e il Casentino Academy e l’altro derby tra Montagnano e Alberoro.

Partite sentite tra agguerrite avversarie per rodare subito i meccanismi in vista del nuovo campionato di Promozione.

Matteo Marzotti