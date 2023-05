La Sansovino cede ai tempi supplementari

lanciotto campi

4

sansovino

1

(dopo i tempi supplementari)

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Mazzanti, Bambi, Andreucci, Di Giusto, Esposito Goretti, Ascolese, Verdi, Failli, Delli Navelli, Algerino.

Allenatore: Selvaggio.

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Mazzuoli, Bigazzi, Biondi, Giustini, Sestini, Marzi, Biscaro Parrini, Bianchi, Betti. Allenatore: Iacomoni.

Arbitro: Roberto Menta Piombino.

Reti: 55’ Bambi, 64’ rig. Biscaro Parrini, 92’ Afelba, 102’ Fathou, 110’ Bini.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Si ferma sul più bello l’avventura della Sansovino ai playoff di Promozione o per meglio dire si complica dannatamente. La squadra di Marco Iacomoni deve dire addio alla finale per l’Eccellenza. Adesso potrà contendere il terzo posto in chiave ripescaggio alla Larcianese, ma la strada per l’Eccellenza è notevolmente in salita, inutile girarci intorno. La partita è equilibrata sul neutro del Fedini e solo nella ripresa si sblocca su iniziativa di Bambi al 55’. La Sansovino attacca e conquista un penalty pochi minuti dopo. Sul dischetto si presenta Biscaro Parrini al minuto numero 64’ e l’attaccante arancioblù non sbaglia dagli undici metri realizzando il gol che vale il pareggio. Si va avanti fino oltre il novantesimo. Il pareggio infatti impone altri 30’ da giocare. Ed ecco che nel primo tempo supplementare la partenza del Lanciotto Campi è a dir poco devastante. Prima Afelba al 92’ quindi Fathou al 102’ indirizzano l’incontro. La Sanasovino di fatto si ritrova in nemmeno un quarto d’ora sotto die due gol e con poco tempo per rimediare al passo falso. Come non bastasse all’inizio del secondo tempo supplementare arriva anche la quarta rete di Bini per un poker fin troppo severo nei confronti di una squadra che adesso dovrà passare come detto dalla finale per il terzo e quarto posto.

Servirà rimettere insieme le idee quanto prima, riorganizzare le proprie fila, per provare a cancellare quanto prima il passo falso che vede allontanarsi il sogno di tornare nella massima categoria regionale dei dilettanti.