La Sangiovannese si blocca

F. GAVORRANO (4-3-3): Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Origlio (28’ st Khribech) Lorusso (22’ st Pino), Souare (16’ st Giunta), Macchi, Ampollini, Marcheggiani, Lepri (28’ st Barlettani). A disp: Blundo, Monticelli, Diana, Poli. All. Bonura

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani, Baldesi (34’ st Cesaretti) Migliorini, Nannini (34’ st Dodaro), Milani (39’ st Lorenzoni), Rosseti, Atzeni (13 st Caprio), Sacchini, Vanni, Zhar, Boix (13 st Miccoli). A disp: Palazzini, D’Agosto, Borgogni, Senesi. All. Firicano

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Siracusano di Sulmona e Lombardi di Chieti).

Reti: 21’ st Lepri (FG).

Note: spettatori 300 circa con numerosa rappresentanza ospite. Ammoniti: Zhar, Macchi, Cesaretti

BAGNI DI GAVORRANO – Il FollonicaGavorrano ha la meglio sulla Sangiovannese nello scontro play-off giocato in terra Maremma. Più convincente la prova dei locali rispetto a quella dei bianco azzurri di Aldo Firicano, parsi ieri privi di idee e poca roba nel reparto offensivo. Una sconfitta che pregiudica il cammino verso l’alta classifica e che chiude una serie positiva di quattro giornate. Cronaca: la prima frazione è nettamente appannaggio dei locali, molto più incisivi dei ragazzi di Firicano con tre opportunità che meriterebbero maggior fortuna. La prima al 10’ con una grande punizione di Lorusso, che trova una risposta superlativa di Cipriani, 10 giri di orologio è l’ex Dierna a mandare fuori di poco un piattone destro degli sviluppi di un angolo e poi, al 32’, il sangiovannese Zhar, nell’intento di mettere il pallone sul fondo, colpisce di testa la traversa a Cipriani battuto. Poteva essere una classica autorete. Sangiovannese che non convince, ne sono una testimonianza le urla di Firicano udite per tutti i primi 45 minuti. Si va comunque negli spogliatoi sullo 0-0. nella ripresa, dopo pochi minuti la Sangiovannese reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano su di un cross di Boix.

L’arbitro, tra le proteste degli ospiti, lascia correre. Il FollonicaGavorrano sembra allentare la sua pressione ma, proprio quando meno te l’aspetti, giunge alla rete che sarà decisiva al triplice fischio. Cipriani è strepitoso su una conclusione ravvicinata ma niente può sul tap-in vincente di Lepri che mette alle spalle del portiere bianco azzurro. Ci si aspetta la reazione di Rosseti e compagni ma aldilà di qualche classica mischia all’interno dell’area di rigore di casa non accadrà praticamente più niente. Il FollonicaGavorrano, con questi tre punti, non solo mette una seria ipoteca alla conquista dei play-off ma complice lo scivolone del Poggibonsi sale di due posizioni al terzo posto.

Massimo Bagiardi