La Sangiovannese salva con una vittoria Otto giornate senza gioia e l’ultimo ostacolo

di Giorgio Grassi

Il Marzocco e la sua tifoseria sono in ansia per la salvezza della squadra. Solo la vittoria contro la Mobilieri Ponsacco di domani al Fedini ( ore 15) può tranquillizzare e rasserenare l’ambiente. Nel caso diverso, salvo vari risultati favorevoli agli azzurri delle rivali candidate ai play-out, ma è difficile che accada, la posizione della Sangiovannese è a forte rischio. Non esiste in alcun modo la possibilità di ricorrere alla "forbice". Se arrivano tre punti con la Mobilieri Ponsacco, non c’è da guardare nulla: il Marzocco è salvo perché nessuna delle sei che seguono può ovviamente raggiungerlo. In caso di pareggio invece occorre anche affidarsi agli altri risultati.

A 41 punti possono giungere oltre agli azzurri infatti anche Orvietana (se perde con il Montespaccato), l’Ostia Mare (se pareggia a Trestina) e il Grosseto (se vince in trasferta a Ghivizzano).

Ovviamente se almeno una di queste ultime due non centrasse tale risultato minimo, la Sangio si salverebbe in caso di pareggio per avere sei squadre dietro in classifica ovvero Montespaccato, Città di Castello, Terranuova Traiana, Trestina, Mobilieri Ponsacco e una tra Grosseto e Ostia Mare.

L’eventualità peggiore di domenica sarebbe la sconfitta in casa con la Mobilieri Ponsacco: a quel punto la compagine pisana troverebbe l’aggancio in classifica ed il sorpasso nel confronto diretto avendo vinto anche all’andata. A 40 punti la certezza per la Sangio sarebbe quella di avere quattro squadre dietro direttamente (Montespaccato, Città di Castello, Terranuova Traiana e Trestina), ma ci sarebbero i risultati di Grosseto e Ostia Mare. Ed ecco che un Grosseto a 38 o 39 punti (a quel punto agli spareggi salvezza, quinta squadra dietro in classifica per il Marzocco; ricordiamo che è in atto il controricorso al Coni sulle porte) porterebbe infatti a vedere chi c’è a quota 40 in caso di stop della Sangio: certi gli azzurri e la Mobilieri, se l’arrivo fosse solo tra queste due, allora il Marzocco andrebbe ai playout, mentre con arrivo a tre assieme all’Ostia Mare, sarebbero proprio i laziali ad andare agli spareggi salvezza visto che la classifica avulsa dice Mobilieri Ponsacco 12, Sangiovannese 4, Ostia 1.

"Non siamo più brillanti e cattivi come alcune settimane fa e anche nell’ultima occasione sono emersi alcuni problemi. Non vinciamo da otto partite, ci siamo complicati la vita da soli" ha detto in settimana Firicano.