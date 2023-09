La Sangiovannese regala tre punti

GHIVIBORGO

2

SANGIOVANNESE

0

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Turini, P.Carcani, Signorini, Vecchi, Bura, Campani, Carli. T. Carcani (31’ st Lepri) Orlandi (15’ st Petronelli), Giannini (30’ st Poli). A disp: Masini, Nottoli, Bindi, Vitrani, Russo, Cristofani. Allenatore Lelli

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Timperanza, Di Rienzo, Romanelli (17’ st Dei), Farini, Nannini, Rosseti, Massai (27’ st Iaquinta), Sacchini, Regolanti (41’ st Lorenzoni) Zhar, Senesi (21 st Caprio). A disp: Perone, Ratti, Kodra, Borgogni, Iaquinta, Harti. Allenatore Bencivenni

Arbitro: Marinoni di Lodi (Scorrano-Romeo) Reti: 21’ st Giannini, 47’ st Petronelli

Note: Spettatori 300 con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Nannini, Senesi. Espulso al 39’ st Di Rienzo per fallo sull’avversario lanciato a rete.

GHIVIZZANO – Falsa partenza della Sangiovannese che in casa del Ghiviborgo, perde 2-0 per altrettanti regali difensivi. La giornata è caldissima e con un tasso di umidità elevato. Bencivenni conferma la formazione della gara di Coppa Italia col Figline scegliendo come under Di Rienzo e Romanelli sulle fasce, Nannini a centrocampo e nei tre davanti Senesi vince il ballottaggio con Caprio. 4-2-3-1 per i locali, in campo i gemelli del 2002 Carcani con Pietro che agisce terzino e Tommaso attaccante centrale. Il Ghiviborgo è la squadra che si fa piacere di più nei primi 20 minuti. La Sangiovannese, però, esce dal guscio al minuto numero 27, Massai solo davanti al portiere Becchi, complice un rimbalzo fasullo sul sintetico, alza di troppo la mira mettendo il pallone sopra la traversa. Nella ripresa parte meglio la squadra di Bencivenni con un’occasione per Regolanti. È però il preludio al gol che arriva al 21’ con Giannini che da posizione impossibile, ovvero la linea di fondo, forse con la complicità di un difensore in maglia azzurra supera l’estremo ospite per il gol del vantaggio. Per la formazione di Bencivenni piove sul bagnato al minuto numero 39. Di Rienzo ferma da ultimo uomo Lepri e va negli spogliatoi. La Sangiovannese si riversa in avanti cercando la rete del pareggio che però non arriverà anzi, in pieno recupero Petronelli con un pallonetto chiude la partita grazie a un errore di Rosseti e Timperanza.

Massimo Bagiardi