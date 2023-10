La Sangiovannese più bella. Bencivenni frena il Grosseto

GROSSETO

0

SANGIOVANNESE

0

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Schiaroli, Bruni (27’ st Giulianini), Aprili; Arcuri (35’ st Guadalupo), Cretella, Bensaja (15’ st Picchi), Macchi (1’ st Saio); Riccobono, Giustarini (5’ st Rinaldini): Marzierli. A disp: Chilà, Carannante, Gianassi, Mandolfo. All. Bonuccelli.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Lorenzoni, Rosseti, Farini, Simonti; Nannini, Disegni, Baldesi (44’ st Iaquinta); Massai (38’ st Campo), Zhar, Caprio (28’ pt Senesi). A disp: Timperanza, Chelli, Ratti, Kodra, Romanelli, Manetti. All. Bencivenni.

Arbitro: Petrov di Roma 1 (Elisino di Ostia Lido e Di Curzio di Civitavecchia).

Note: spettatori 1000 circa, trasferta vietata ai residenti della provincia di Arezzo. Ammoniti: Cretella, Farini, Nannini, Schiaroli Disegni.

GROSSETO – Una grandissima prestazione della Sangiovannese permette di portare in Valdarno un punto strameritato sul campo della corazzata Grosseto. Giornata soleggiata con caldo fuori stagione in terra maremmana, le due formazioni si affrontano con gli schieramenti tattici consueti con qualche novità nell’11 azzurro rappresentata dagli inserimenti di Barberini in porta, Baldesi a centrocampo e Caprio in avanti preferito a Senesi. La sua partita durerà però solo 28 minuti, causa infortunio deve lasciare il terreno di gioco proprio al coetaneo Senesi.

Nel primo tempo la Sangiovannese tiene benissimo il campo, limita al massimo le sortite degli avanti locali e si va viva in due circostanze prima con Zhar, conclusione svirgolata dal limite, e poi Massai il cui sinistro va fuori dallo specchio difeso da Raffaelli. Nella ripresa il Grosseto le prova tutte, rischia di andare in vantaggio con Cretella a metà della frazione ma eccezion fatta per qualche cross all’interno dell’area azzurra, ed un paio di conclusioni telefonate, non succederà niente. Per la truppa di Bencivenni è un punto d’oro non tanto per la classifica, che comunque si è smossa, ma per il morale del collettivo.

Massimo Bagiardi