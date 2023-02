La Sangio soffre e torna a vincere Vanni-Zhar-Boix, il tridente vola

SANGIOVANNESE

3

TRESTINA

2

SANGIOVANNESE (4-3-3): Cipriani 7, Cesaretti 7 (45’ s.t. Baldesi s.v.), Migliorini 6,5, Nannini 6,5, Lorenzoni 7, Rosseti 6 (30’ s.t. Milani s.v. ), Atzeni 6,5 (24 s.t. Caprio s.v.), Sacchini 8,5, Vanni 7, Zhar 7, Boix 7 (24’ s.t. Miccoli s.v.). A disposizione: Palazzini, Dodaro, D’Agosto, Nannoni, Dei. All. Firicano 7.

TRESTINA (4-3-3): Montanari 6; Convito 6, (34’ p.t. Belli 7), Bologna 6,5, Grea 5,5, Della Spoletina 6 (22’ s.t.Sensi s.v. ) Ceccuzzi 5,5, Brevi 6, Gramaccia 7, Ferri Marini 6, Barbarossa (14’s.t. Bazzoffia s.v.), Di Cato 6,5. A disposizione: Peixoto Marinho, Lucas, Cenerini, Montani, Lorenzini, Montanari. All. Marmorini 6.

Arbitro: Collier di Gallarate (Cattaneo-Severini)

Reti: 18’ p.t. Vanni, 33’ p.t. Gramaccia 39’ rigore Zhar, 3’ s.t. Boix, 27 s.t. rigore Belli.

Note: ammoniti Belli, Lorenzoni, Vanni, Grea, infortunio al capitano azzurro Niccolò Rosseti

SAN GIOVANNI – Torna ad assaporare la gioia della vittoria interna la Sangiovannese con il Trestina. Ma quanta sofferenza e timore di non farcela per gli azzurri di Aldo Firicano, come lo stesso tecnico ha ammesso nel commento del dopo gara, pur essendo stato il Marzocco sempre in vantaggio.

Un successo di 3-2 però del tutto meritato, anche se molto sofferto nel finale, e temuto che svanisse, per alcune mischie create da un Trestina che ha avuto una forte reazione. Va sottolineato che la Sangio ha dominato il match per la maggior parte dei 96’, ha creato varie ghiotte occasioni per il gol, ma in tali occasioni è mancata concentrazione per finalizzare in rete. Sono stati annullati per presunto fuorigioco e con fallo su Ferri e Gramaccia, due gol con rigore discutibile contro.

Flash sui 5 gol. Parte a razzo la Sangio segna di testa con Vanni al 18’, e pari al 33 su incontra di Gramaccia. Sacchini, migliore sul campo, scheggia la traversa con un gran tiro, ed al 39’ per suo atterramento in area dall’ex Ceccuzzi per la Sangio torna in vantaggio su rigore calciato da Zhar. Al 3’ del secondo tempo, segna ancora Zhar su azione personale.

Ma non è finita: al 27’ della ripresa rigore per il Trestina battuto da Belli. I bianconeri ci sperano, assaltano centrocampo e difesa azzurri, ma tutti i marzocchini tengono. Ed ecco la vittoria del gran cuore della squadra di Firicano.

Giorgio Grassi