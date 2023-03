La Sangio rischia di perdere Vanni Firicano fa la conta degli assenti

SAN GIOVANNI

Allarme Giacomo Vanni nella Sangiovannese che domani sarà di scena a Civita Castellana.

Il trentaseienne attaccante, che dal suo arrivo ha dato una mano importantissima soprattutto in fase realizzativa, ha ricevuto un colpo duro in allenamento nel corso della settimana e solo nella rifinitura mattutina odierna si valuteranno le condizioni. L’ex del Ponsacco, male che vada, sarà comunque in panchina nella partita contro l’ex Federico Nofri dove mancheranno, tra l’altro, anche l’attaccante Bellini e il centrocampista Poli. Il primo ha ripreso ad allenarsi a parte, molto probabilmente sarà dei convocati per la partita di domenica prossima ma, per evitare ricadute che sarebbero purtroppo molto gravi, non è da escludere che possa rientrare dopo la sosta, prevista per il 26 del mese, nella gara che si giocherà in terra garfagnina contro il Ghiviborgo dell’ex bomber Massimo Maccarone. Sempre riguardo la situazione infortuni, non potrà essere a disposizione il terzino del 2005 Alessandro Dei mentre è rientrato ad allenarsi con i compagni il 2004 Nannoni. A Civita Castellana negli ultimi due incontri giocati la Sangiovannese ha rimediato una vittoria e una sconfitta; nel 2020-2021 Gerardini, Bencini e un’incornata di Rosseti premiarono l’allora gruppo di Agostino Iacobelli per 3-2 che però, nel dicembre del 2021, issò bandiera bianca proprio in zona Cesarini, con medesimo punteggio, dopo una bella doppietta di Alessandro Polo.

La squadra azzurra è attesa, poi, da altri due confronti molto importanti; quello di domenica prossima che vedrà l’arrivo al Fedini del Grosseto a oggi in piena zona play-out e, dopo il turno di riposo dovuto alla presenza della rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio, trasferta insidiosa sul sintetico di Ghivizzano. Tre gare che daranno un’idea ben precisa sull’obiettivo che dovrà porsi il gruppo di Firicano da qui alla conclusione del torneo.

Massimo Bagiardi