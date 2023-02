La Sangio ricomincia da tre: vince in rimonta

di Massimo Bagiardi

Colpaccio della Sangiovannese a Poggibonsi. I bianco azzurri di Aldo Firicano ribaltano la situazione nel primo tempo, nella ripresa amministrano e mettono il punto esclamativo nel momento più importante con lo spagnolo Boix, tre goal nelle ultime due partite per lui. Un successo di vitale importanza per le ambizioni salvezza della compagine valdarnese. Contestato dai locali il direttore di gara, soprattutto in occasione dei due rigori assegnati.

Le due formazioni si affrontano a distanza di una settimana da altrettante vittorie importanti per i rispettivi obiettivi. In terra senese si gioca al cospetto di buon pubblico e con il rinnovato il gemellaggio tra le due tifoserie che dura, ormai, da tanti anni.

Tanti gli ex dall’una e dall’altra parte, padroni di casa che devono rinunciare a Mazzoli infortunato così come nella Sangiovannese non c’è Lorenzo Bellini, che salta il personale duello in famiglia con il fratello Leonardo attaccante dei giallorossi.

Cronaca: si inizia e i locali fanno subito vedere di che pasta sono fatti in due circostanze sempre con Regoli che, da buona posizione, non inquadra lo specchio. La parte centrale della prima frazione non regala niente ma è proprio sul finale che succede di tutto.

Al 37’ Riccobono, dopo aver dialogato con Regoli dal limite, esplode un mancino ben indirizzato verso la porta che supera Cipriani. Sembra l’inizio di una giornata favorevole per la compagine locale che però, al 40’, rimane in 10 per l’espulsione diretta di Chiti per un colpo proibito a palla lontana. Giusto due minuti e la Sangiovannese pareggia con Boix, decisivo il tocco sottoporta dello spagnolo e, poco prima del duplice fischio, perviene al vantaggio con un rigore guadagnato e realizzato da Vanni.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio ospite. Nella ripresa subito una fiammata di Regoli, i minuti scorrono con la Sangiovannese che amministra senza particolari difficoltà arrivando, al minuto numero 34, al rigore contestatissimo conquistato da Vanni e calciato dallo stesso numero nove. Pacini lo intercetta, la ribattuta è preda di Boix che mette al sicuro il risultato. Non succede alcunché da qui al triplice fischio, qualche mischia e semplice ordinaria amministrazione per Cipriani. Sono i classici tre punti d’oro.