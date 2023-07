La Sangio di Bencivenni va a caccia di un bomber

Suona la campanella in casa della Sangiovannese. Da questo pomeriggio gli azzurri di Gabriele Bencivenni si ritroveranno al Fedini per il via ai primi allenamenti. L’obiettivo è quello di poter recitare un ruolo tranquillo nel prossimo campionato, le ultime tre stagioni hanno portato grandi sofferenze in casa del Marzocco e si parte quindi con questo imperativo, raggiungere quanto prima la quota dei 43-44 punti che consente la permanenza in categoria. I due pezzi da 90 del passato torneo, e alludiamo a Cipriani e Bellini, non ci sono più ma la società ha comunque messo a disposizione del nuovo tecnico un organico molto giovane ma serve un attaccante da doppia cifra.

I convocati

Portieri: Lorenzo Barberini (05), Daniele Perone (05), Francesco Timperanza (01) Difensori: Joshua De Luca (05), Alessandro Dei (05), Chirstian Farini (02), Gianluca Fierli (05), Alessio Filippi (04), Samuele Lorenzoni (01), Stefano Ratti (04), Niccolò Rosseti (91) Centrocampisti: Andrea Baldesi (01), Edoardo Borgogni (05), Alessandro Massai (98), Duccio Nannini (03), Niccolò Quercetani (05), Giovanni Romanelli (05), Samuele Sacchini (02) Attaccanti: Leonardo Caprio (05), Jacopo Cecconi (01), Ali Harti (05), Alessandro Nannoni (04), Tommaso Senesi (05), Ayoub Zhar (99)

Massimo Bagiardi