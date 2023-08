La Sangio con Bailo in prova a San Giovanni

C’è un volto nuovo nella Sangiovannese. Dal pomeriggio di ieri è arrivato in prova il difensore del 2004 Federico Bailo, reduce da un’annata con la Primavera 2 del Vicenza dove ha collezionato 32 presenze con 26 di queste da titolare. Ha un passato nelle giovanili di Padova, Inter e Verona. Il diciannovenne resterà a San Giovanni ancora per qualche giorno, sarà valutato meglio nell’amichevole che domenica alle 20.30 si giocherà a Pontassieve contro la locale formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Venendo al notiziario, complice l’annullamento del test con il Prato si è giocata ieri una partitella in famiglia alla quale hanno preso parte tutti i giocatori tranne Giuliano Regolanti, con qualche bacciacco, e il difensore Stefano Ratti che rientrerà nel gruppo la prossima settimana. Oltre a Bailo, sono aggregati anche il terzino del Perugia Di Rienzo, nato nel 2005 e il centrocampista Baggiani del 2004 ex di Ponsacco e Aglianese. Nelle prossime ore si deciderà su di loro.

M.B.