La Sangio anticipa a sabato 1° aprile contro il Ghiviborgo

Variazione al calendario della Sangiovannese. La partita Ghiviborgo- Sangiovannese, programmata in casa della squadra lucchese, appunto il Ghiborgo,per domenica 2 aprile, è stata anticipata a sabato 1°aprile alle ore 15. La notizia è stata confermata dal direttore generale Giuseppe Morandini: "Abbiamo trovato l’accordo di anticipare la gara a sabato 1° aprile. Per quanto riguarda il ricorso del Grosseto sulle famose porte del Fedini, penso che, vista la pausa del campionato del 26 marzo, il giudice sportivo la esaminerà entro la prima decade di aprile. Ho visto che nel bollettino del Giudice Sportivo è stato confermato il risultato di 1-1". Giovedì 6 aprile (ore 15) al Fedini di San Giovanni, si disputerà il derby contro il Terranuova Traiana. Nella gara col Ghiviborgo saranno assenti due azzurri per squalifica: Vanni e Sacchini, ma riprenderà il fantasista Lorenzo Bellini.

