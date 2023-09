La Pistoiese per Bricca, Sangio col Gavorrano a Arezzo: Coppa Italia Serie D

AREZZO

Sono stati ufficializzati ieri pomeriggio gli accoppiamenti validi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia del campionato di serie D. Per le aretine una gara in casa e una trasferta; il Sansepolcro ospiterà la Pistoiese, compagine inserita nel girone D che punta alla vittoria finale del torneo, mentre la Sangiovannese si recherà in trasferta a Gavorrano contro i locali di Marco Masi che sono, peraltro, nel medesimo raggruppamento dei ragazzi di Gabriele Bencivenni. Le due squadre, nel primo turno, hanno eliminato rispettivamente tra le mura amiche l’Orvietana ai calci di rigore per 5-4 e il Figline con un rotondo 3-0. Non è stato per niente adottato il criterio geografico, cosa questa che almeno negli anni precedenti soprattutto nei primi turni veniva attuata. Si pensava che le due formazioni aretine potessero scontrarsi tra loro ma, evidentemente, i vertici federali hanno optato per altre soluzioni anche guardando gli abbinamenti dell’intero tabellone.

Tutte le squadre inserite in questo calendario giocheranno mercoledì 18 ottobre alle 15, resta facoltà da parte dei sodalizi di poter spostare l’orario qualora si trovasse un accordo. Saranno tutte gare secche almeno fino alle semifinali previste per il 28 febbraio e il 13 marzo. La finalissima si giocherà, invece, con sede da stabilire, il 19 di maggio. I detentori del titolo sono gli abruzzesi del Pineto.

Massimo Bagiardi