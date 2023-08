La Petrarca dà spettacolo ad Amsterdam

La Ginnastica Petrarca è in pedana al World Gymnaestrada di Amsterdam. È la più importante e partecipata manifestazione mondiale dedicata alla disciplina della ginnastica per Tutti che, tra arte e sport, propone veri e propri spettacoli con una combinazione di esercizi di ritmica, artistica e danza, dando vita nella capitale olandese a una grande festa che riunirà diciottomila partecipanti da sessanta Paesi. Tra questi rientreranno anche trentasette atleti e atlete della Petrarca che, da anni, è tra le massime espressioni italiane della Gymnaestrada e che garantirà spettacolo con le proprie coreografie nelle piazze, nei parchi e nei palazzetti di Amsterdam. La formazione aretina, guidata da Federica Peloso e capitanata da Alessia Peruzzi, sarà protagonista di un tour de force in cui presenterà ben tre esercizi. Un momento particolarmente atteso sarà giovedì 3 quando è prevista la partecipazione al galà promosso dalla Federazione Ginnastica d’Italia al Rai Convention di Amsterdam per valorizzare i gruppi provenienti dalla penisola. "Le nostre ragazze - commenta il presidente Simone Rossi - da anni sono ai vertici mondiali di questa specialità".