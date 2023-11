La pallacanestro Dukes Sansepolcro si impone sulla Folgore Fucecchio

Arezzo, 21 novembre 2023 – Sul campo della Folgore Fucecchio, fanalino di coda del girone e ancora ferma a zero punti, la Dukes punta a centrare la sua seconda vittoria esterna della stagione.

Esordio in bianconero per il nuovo acquisto Marco Cipriani, schierato subito in quintetto nel ruolo di guardia. La Romolini Immobiliare comincia bene la partita, girando palla e trovando sempre il tiro migliore possibile.

In difesa vengono però concessi diversi rimbalzi in attacco che permettono a Fucecchio, squadra molto fisica, di restare aggrappata alla partita. Alla fine del primo parziale Sansepolcro conduce comunque per 25-19.

Nel secondo quarto la gara si fa più sporca e spezzettata, fattore che gioca a favore dei meno tecnici padroni di casa. Hassan, dopo i 9 punti del quarto d’apertura, passa gran parte del successivo in panchina dopo aver commesso il suo terzo fallo.

Cipriani arriva addirittura a quattro e anche Bazani, con tre, è costretto a limitarsi per non rischiare guai peggiori. I fischi continuano ad accumularsi e le due squadre raggiungono presto il bonus. La partita si trasforma in una sorta di gara ai tiri liberi.

Fucecchio ne ottiene di più, ma li tira con basse percentuali, permettendo alla Dukes di arrivare all’intervallo in vantaggio 38-34. Nel secondo tempo la Romolini Immobiliare torna a giocare la propria pallacanestro e riparte con un parziale di 8-2 che le permette per la prima volta di toccare la doppia cifra di vantaggio.

Mihajlovic comincia a macinare punti sfruttando al meglio gli scarichi offerti da Hassan e Spillantini. Alla fine saranno 28 per il centro serbo: suo massimo stagionale.

Nonostante tutto Fucecchio riesce però a restare in partita e sul finire del terzo periodo prova a riavvicinarsi, ma due triple chiave di Alunni e una di Hassan permettono a Sansepolcro di garantirsi un margine di sei punti in vista dell’ultimo quarto, che comincia con i bianconeri sopra 61-55.

Nel quarto periodo la Romolini Immobiliare continua sulla strada tracciata nel precedente, facendo valere la sua superiorità tecnica e atletica arrivando a ottenere il suo massimo vantaggio della serata, sul +13.

Dopo l’uscita per cinque falli di Mihajlovic e Cipriani i padroni di casa ritrovano vigore e tornano sotto la doppia cifra di vantaggio. A questo punto ci pensa però Hassan, che in attacco pesca tre falli d’esperienza e converte tutti e sei i tiri liberi, mentre in difesa subisce uno sfondamento determinante che stronca definitivamente le speranze di Fucecchio.

Nell’ultimo minuto di gara anche Bazani si unisce ai giocatori che hanno raggiunto il numero massimo di falli, ma ormai la vittoria è in ghiaccio. La Romolini Immobiliare Dukes si impone per 81-72 e si guadagna il suo quinto successo in campionato. Sansepolcro sale quindi a 10 punti e scavalca Montevarchi prendendosi il quarto posto in classifica.

Sabato prossimo l’ultima gara casalinga del girone d’andata contro Valdisieve. Tabellino: Mihajlovic 28, Hassan 23, Bazani 12, Alunni 7, Spillantini 5, Della Mora 4, Diatlov 2, Cipriani, Menichetti ne, Occhirossi ne, Sekrouf ne.