"La nostra maglia, il nostro Dna" Parte il concorso d’idee fra i tifosi

La seconda maglia che l’Arezzo utilizzerà nella prossima stagione, che tutti si augurano sia nuovamente tra i professionisti, sarà disegnata e scelta dai tifosi. Si tratta della prima volta in cento anni di storia del cavallino.

L’iniziativa è stata promossa dalla società di viale Gramsci e più in generale dal Comitato del Centenario, con la collaborazione di Rever Iconic - azienda fornitrice ufficiale del materiale tecnico del Cavallino.

Fino al 10 aprile, tutti i sostenitori amaranto che lo desiderano potranno disegnare la seconda casacca per il campionato 2023-24. Il contest "la nostra maglia, il nostro Dna" rappresenta un’altra occasione di partecipazione e condivisione dopo la realizzazione della fascia di capitano e del logo per il Comitato del Centenario.

Da regolamento, consultabile sul sito del club, saranno ammessi anche elaborati frutto di un lavoro di gruppo (fino a un massimo di tre persone) purché vengano inviati i documenti e le liberatorie di tutti gli ideatori e realizzatori del bozzetto. Potrà essere personalizzata solo la parte anteriore della maglia - che avrà sfondo bianco - utilizzando come colori insieme o singolarmente amaranto, nero, grigio o oro (nella foto Niccolò Gucci con la seconda maglia di questa stagione).

Ogni bozzetto, disegnato sul modulo di partecipazione, scaricabile sempre sul sito ufficiale, dovrà riportare un titolo e una descrizione che ne motiva il soggetto scelto.

I bozzetti saranno giudicati da una apposita commissione che metterà in votazione solo i disegni ritenuti idonei e realizzabili. La votazione in forma anonima si svolgerà in tre distinti occasioni presso lo store dell’Arezzo, il Museo Amaranto e la sede di Orgoglio Amaranto.

