La Named di Venturi in casa della leader

Questa sera alle 20,30, ultima partita del campionato di basket serie B femminile, girone unico della Toscana. La Named di coach Alessandro Venturi chiuderà la ‘regular season’ in casa della Jolly Livorno, prima della classifica. Sulla carta sembra che il risultato sia scontato a favore delle labroniche, ma le ragazze di Venturi sono ben preparate e motivate per difendere la loro quinta posizione nei play-off. Insomma le sangiovannesi venderanno cara la pelle. La rosa della Named. Tognaccini (pivot), Baggiani (pivot), Campagnano (guardia), Stella Innocenti (pivot), Veneri (perno), Gabbrielli (playmaker), Casucci (pivot), Benassai (guardia), (guardia), Argenti (play). I play off, comunque vada la sfida di oggi, sono assicurati. Domenica scorsa la Named ha vinto il derby col Costone Siena.