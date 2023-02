È stata una giornata ricca di sorprese l’ultima in Terza categoria. I novanta minuti di domenica scorsa hanno regalato sorprese e gol a raffica. Vedi ad esempio il 3-0 netto con il quale la Buscar ha fermato l’ex capolista Fortis Arezzo. I gialloverdi di Biagiolini con Cetolini e la doppietta di Styan hanno superato i ragazzi di Latorraca. Una partita che ha ridisegnato la vetta del girone che da questa stagione è tornato ad annoverare solo formazioni aretine. Adesso la capolista è infatti la Monterchiese di Manuele Capacci che ha messo in scena una autentica prova di forza contro il Badia Agnano, alla vigilia in corsa per un posto sul trenino playoff, vincendo per 6-0 con i gol di Scaccioni (doppietta), Cerboni (doppietta), Aluigi e Sartini.

Nel prossimo turno la Fortis, adesso seconda a meno tre dalla Monterchiese, ospiterà l’Atletico Valdambra mentre la capolista Monterchiese farà tappa in casa della Tuscar.