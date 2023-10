La Maratonina dei record

Non ha tradito le attese la Maratonina Città di Arezzo che ha regalato spettacolo tecnico lungo i 21,097 chilometri che hanno attraversato il cuore della città. E sopratutto, non ha tradito il pronostico la protagonista annunciata, Helen Bekele Tola. L’etiope, favorita assoluta in campo femminile e atleta di riferimento di questa 24esima edizione, ha dominato la propria gara stabilendo il nuovo record della competizione con il tempo straordinario di 1h7’54”, ritoccando di 4” il primato della keniana Moseti, stabilito proprio l’anno scorso. Una cavalcata trionfale quella della Tola che ha ricevuto l’abbraccio e gli applausi del numeroso pubblico aretino presente lungo il tracciato.

In campo maschile si è registrato il dominio keniano con cinque atleti ai primi cinque posti. Vittoria di Isaac Kipkemboi Too in 1h1’47” dopo un serrato sprint con i connazionali Waithira, Nyakundi, Kimutai ed Ekidor. Bene l’eritreo Yemane Meron giunto sesto. Migliore degli italiani il veneto Martellato, decimo in una mattinata ideale per correre, senza vento.

È stato un vero spettacolo con 1500 partenti fra competitiva e non. Gli agonisti circa 950 fra Maratonina e la 10,5. km. Due giri del circuito per la mezza maratona con l’arrivo, tradizionale, in via Roma, una tornata invece per chi ha scelto la 10,5 Km. Africani, come detto, dominatori fin dalle prime battute sia in campo maschile che femminile, ma mentre la gara degli uomini è risultato combattuta fino all’ultimo metro con la volata vincente di Too, tra le ragazze Bekele Tola ha letteralmente dominato, con un passo forte, impossibile per le altre. La gazzella africana ha preceduto di quasi tre minuti la keniana Teresiah Omosa, terza la ruandese Clementine Mukandanga, poi le etiopi Tadesse e Wolkeba. Migliori italiane la romagnola Bianca Campedelli sesta e l’aretina della Polisportiva Policiano Valentina Mattesini, settima al termine di un’ottima prestazione. Ottima come sempre l’organizzazione dell’Unione Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti.

Nell’ambito della Maratonina erano in palio i memorial Tommaso Amato e Paolo Veraldi, oltre al campionato nazionale di corsa su strada per arbitri di calcio, il cui Il primo giro da 10,5 km era valido per il trofeo RefereeRun. Successo anche per "Il cuore in corsa", camminatacorsa non competitiva di 3 o 10 chilometri per le scuole aretine, ideata 11 anni fa grazie all’istituto tecnico industriale Itis Galileo Galilei. Da segnalare tra i partecipanti la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai che ha grande passione per lo sport e il pugile Orlando Fiordigiglio. L’appuntamento adesso è per il prossimo anno quando la Maratonina festeggerà le nozze d’argento.

Andrea Lorentini