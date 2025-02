Arezzo, 5 febbraio 2025 – La Ginnastica Petrarca alla sfida della serie B. Il primo turno del campionato cadetto è fissato per venerdì 7 febbraio nella bresciana Montichiari, con dodici squadre di tutta la penisola che torneranno in pedana per confrontarsi tra i diversi attrezzi della disciplina e per contendersi la promozione in A: tra queste sarà presente, per la quarta stagione consecutiva, anche la società aretina.

Il campionato nazionale vedrà la formazione petrarchina schierare un gruppo con sette ginnasti che il tecnico Jacopo Pineschi, prova dopo prova, avrà il compito di far ruotare nel programma di gara tra corpo libero, anelli, parallele, volteggio, cavallo con maniglie e sbarra, con l’obiettivo di tenere alti i colori della ginnastica cittadina in questo prestigioso palcoscenico.

Il calendario della serie B sarà sviluppato attraverso un totale di tre prove che faranno poi tappa venerdì 7 marzo ad Ancona e venerdì 21 marzo a Desio, con la classifica finale che prenderà in considerazione i due migliori risultati raggiunti da ogni società.

Al termine di questo percorso, le prime tre potranno festeggiare la salita in A2, le ultime tre retrocederanno in C e le squadre dal settimo al nono posto disputeranno i Play Out per la salvezza in programma sabato 3 maggio. Il compito di difendere i colori petrarchini spetterà nuovamente a Christian Antonini, Pietro Badini, Mattia Boncompagni e Leonardo Ercolani che, dal 2022, militano nel campionato cadetto e che saranno affiancati dal tredicenne Giulio Bartalini che vivrà l’opportunità di muovere i primi passi ai massimi livelli dell’artistica italiana.

Un ulteriore contributo alla formazione sarà portato da Roberto Biagetti e da Davide Scalvini che, in prestito rispettivamente dalla Ginnastica Livornese e dalla Ginnastica ProCarate, porranno la loro esperienza al servizio della Ginnastica Petrarca e garantiranno così ulteriori possibilità di scelta al tecnico Pineschi.

Dopo mesi di allenamenti per preparare i nuovi esercizi, dunque, la società aretina è pronta ad aprire la stagione di serie B.