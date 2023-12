La Galli sale sull’ottovolante in direzione A1

GALLI

78

COSTA MASNAGA

69

GALLI: Nasraoui 17, Rossini 10, Reggiani 11, Bocola 3, De Cassan 8 (quintetto base); panchina con Streri 1, Azzola 0, Bevilacqua 0, Lazzaro 3, Sposato 0, Mioni 16, Amatori 4. Coach: José Ignacio Ferandez Garcia.

COSTA MASNAGA: Ravelli 17, Piatti 0, N’Guessan 3, Allievi 6, Tibé 13 (qintetto base); panchina con Cibinetto 2, Osazuwa 6, Caloro 0, Gorini 9, Bernardi 6, Pappalardo 7. Coach: Luca Andreoli.

Note: I 4 periodi: 24-1939-3759-5078-69; altri dati: Polisportiva: 31-616-1410-13 e 17-14; Costa Masnaga: 26-658-229-14 13-16.

SAN GIOVANNI – Una grande Galli ha vinto anche con l’imbattuta Cvz Limonta Costa Masnaga di Lecco. Risultato finale più 9 punti: 78-69. E ora è sola al comando della classifica a quota 16 punti. E intende restarci. Contro la squadra lombarda la Polisportiva ha guidato quasi sempre la gara anche con oltre 10 punti. Nel quarto periodo, più fresca e brava dell’avversario, ha inscenato una fuga solitaria verso la meritata vittoria. La cronaca. Palla a due con possesso delle masnaghesi che vanno a canestro con la ex sangiovannese e capitano Tibé, con tiri da 2 e la compagna Allievi ne ha realizzati 5 punti. La Galli non ci sta, reagisce con grinta e determinazione sotto la spinta delle registe Marta Rossini, della capitano Reggiani, coi con la De Cassan e Boccola.

Lo schema talvolta si alterna con il 3-2, ed anche con la marcatura a uomo. A metà primo periodo il punteggio è di 9-12. Segnano la Reggiani e De Cassan, si sale a 13-12 e fine periodo 24-19. Cambio quintetto con Lazzaro, Mioni, Amatori e la Galli conduce. Buona reazione delle lombarde che passano in testa. È una costante quasi fissa quella dell’alternanza alla guida del match. Ma l’entrata nel quintetto della ‘bomber’ Nasraoui, che segna e riporta avanti la Polisportiva 34-36. Inizia il terzo periodo, dopo il lungo riposo, e la Galli riprende in mano le redini del gioco e sale a 41-37. Le due belle squadre, che hanno dato spettacolo, e si aggrediscono con grande aggressività. A metà terzo periodo la Galli guida con più 8 punti: 49-41. La lotta è accanita, senza respiro. La Costa Masnaga di Andreoli si avvicina e sale a 49-46. Le valdarnesi non si rassegnano, ritentano la fuga, e chiudono il terzo periodo sul parziale di 59-50. Ora la fatica sulle gambe in generale presenta il conto. Ultimi dieci minuti con la riserva delle forze la Pol.Galli inizia la sua fuga inarrestabile verso la vittoria contro l’imbattuta e fortissima Costa Masnaga. È l’ottava vittoria consecutiva del Galli.

Giorgio Grassi