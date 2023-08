La Galli punta subito a tornare in A1 Franchini: "Sette test fondamentali"

Definito il calendario delle partite precampionato della Polisportiva Galli, in vista del campionato di basket A2 femminile della prossima stagione 2023-24. Sono state fissate 7 gare, di cui 5 fuori casa e 2 al Palagalli. Si tratta di partite con squadre di tutto rispetto, importanti per il prossimo campionato. Il debutto avverrà il 3 settembre alle 19,15 a Faenza,il 9 settembre alle ore 18 al Palagalli contro Empoli,13 settembre ancora in casa con Umbertide alle 18, poi le trasferte alla Spezia il 20 alle 18, quindi a San Martino Lupari il 23 settembre alle 18, seconda gara contro l’Umbertide in trasferta 26 settembre alle 19, ultima a Roma il 28 settembre contro l’Oxigen Roma (A1) alle 18.

"Abbiamo organizzato sette gare di alto livello che ci daranno una prima risposta alla nuova squadra, perché vogliamo iniziare il campionato facendo subito bene. Il nostro obiettivo sono i play off", commenta il vice allenatore e direttore sportivo Andrea Franchini.

E questo il girone in cui è stata inserita la Galli: Masnaga, Roma Nord, Selargius, Castelnuovo Scrivia, Carugate, Comense, Broni, Galli, Moncalieri, Empoli, Basket Roma, Torino Teen, Mantova e Spezzina.

La Galli debutterà a Broni.

