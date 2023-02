Due vittorie consecutive della Futsal Sangiovannese: in casa contro l’Arpi Nova 10-2 e a Reggio Emilia contro il Casagrande 2-3. I sei punti riportati hanno consolidato la classifica nella promozione in serie A2, dove la società del presidente Simone Serafini vuole essere promossa. Come noto, al termine di questo campionato di serie B, saliranno in A2 le prime tre direttamente squadre classificate, e la quarta mediante i playoff.

La classifica che interessa le quattro squadre è adesso: Reggio Emilia 48 punti, Grosseto 42, Bologna 41 e Sangio 40. Le altre sono a oltre dieci punti, ormai si può dire fuorigioco e lottano per evitare la retrocessione.

Sabato 11 febbraio gli azzurri di coach Alex Diaz ospiteranno al palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno la squadra dell’Aposa Bologna, con inizio alle ore 15.

Gigr