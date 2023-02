La Futsal di Alex Diaz è ora al terzo posto

Gli azzurri della Futsal Sangiovannese, campionato di serie B calcio a 5, sono tornati a volare. Dopo la vittoria sul campo dell’Arpi Nova, sabato scorso hanno battuto anche l’ottima squadra dell’Aposa Bologna, col netto punteggio di 7-2. Un successo importante che ha fatto superare alla Futsal il Grosseto, sconfitto in casa 3-5 col Pontedera. La squadra azzurra dell’iberico Alex Diax è adesso salita al terzo posto della classifica, posizione che a fine torneo dà diritto alla promozione in serie A. Ma anche la quarta andrà in A, però dopo aver vinto i play-off. I sette gol del successo con l’Aposa Bologna sono segnati da Barreno 3, Righeschi 2 e Faellli 2.

E’ stata una partita contro i felsinei, fatta eccezione per i primi minuti, costantemente in mano ai sangiovannesi. Non sono mancati momenti di tensione con anche lievi sospensioni del match. Prossimo appuntamento sabato alle ore 15 a Prato. Un derby molto sentito e tanto incerto per il buon valore delle due squadre.

