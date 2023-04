La Futsal a Grosseto Diaz: "Tutto per la A"

Mancano solo due gare al termine del campionato di calcio a 5 serie B, girone C. La Sangio oggi alle 16 a Grosseto giocherà la partita decisiva per la promozione diretta in serie A, senza disputare i play off. "Se oggi i nostri giovani biancazzurri vinceranno a Grosseto, saremo quasi certamente promossi in serie A, anche se resta da disputare in casa la partita col Fucecchio – afferma il presidente della Futsal Sangio, Simone Serafini – Sabato 29 aprile giocheranno ancora tutte le squadre alla stessa ora, le 16". L’allenatore Diaz dice: "Tutti i giocatori sono a disposizione, motivati e volenterosi di centrare l’obiettivo della A. Sono fiducioso. Ci sarà da soffrire, lo sappiamo, ma puntiamo alla vittoria con decisione". Chi perderà dovrà andare ai play-off.

La rosa della Futsal Sangio: D’Alterio, Ortolani, Fugazzotto, Antunes, Alessio e Daniele Bellocci, Barreno, Faelli, Righeschi, Molina, Manetti, Matteini.

