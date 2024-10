La Fides parte col botto: vittoria con Valdisieve. Bonciani e Quaglia tra i migliori in campo

La Fides parte col botto nel campionato di Serie C Toscana espugnando il parquet dei tradizionali rivali della Valdisieve, spesso capaci di dare più di un dispiacere ai valdarnesi di coach Paludi e del suo vice Parigi. Pur privi di Malatesta, costretto a saltare per impegni di lavoro la gara d’esordio alla Palestra Balducci di Pontassieve, i gialloverdi si sono imposti per 84 – 79, riuscendo nel finale ad avere ragione di un aversario difficile da domare. Brillante l’approccio dei montevarchini all’incontro e primo quarto chiuso sul 21 – 13 a favore grazie alla vena di Bonciani e Quaglia. Ma i sievesi non ci stanno e provano a reagire, trovando però sulla loro strada un Alberto Caponi mattatore sotto le plance. La sfida resta sempre intensa e ruvida e si decide solo nel tempino finale, quando i 6 punti in sequenza di Filippo Sereni ricacciano indietro i padroni di casa ormai vicini all’aggancio. Alla sirena il primo sorriso pieno del torneo è di Dainelli e compagni che sabato prossimo attendono all’Arena Wetech’s di viale Matteotti il Fucecchio (ore 18).