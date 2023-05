La Fides a tutto gas: la promozione adesso è vicina

Alla Fides Wetech’s manca soltanto un passo per festeggiare la promozione in serie C Gold di basket. Grazie alla ventiquattresima vittoria in campionato, centrata per 64-53 con i livornesi del Brusa in un PalaMatteotti gremito di pubblico, i gialloverdi montevarchini allenati da coach Riccardo Paludi hanno onorato nel modo migliore l’ultima partita casalinga, confermandosi solitari in vetta al girone toscano di C Silver. Sempre due i punti di vantaggio sulla diretta concorrente Cus Pisa, reduce da un ampio successo per 90-50 sull’ Audax Carrara, e tutto si deciderà sabato prossimo alle 18.30 nel turno finale della stagione regolare. E per la capolista il possibile trionfo dipenderà dall’esito di un derby molto sentito e che richiamerà gran pubblico: la sfida valdarnese con la Polisportiva Galli fissata al Palasport sangiovannese di via Bolzano. Prevista una presenza massiccia di tifosi sugli spalti. In contemporanea i pisani faranno visita al Campi Bisenzio, terza forza del torneo. Nel clan della Wetech’s c’è grande fiducia di poter tagliare un traguardo meritato anche alla luce delle vittorie ottenute contro avversari in linea teorica più accreditati. L’incontro vinto con i labronici, inoltre, ha mostrato un team in salute in tutti gli effettivi e consapevole della propria forza. In corso d’opera è stato concesso spazio anche a chi ha giocato di meno. Dal canto suo la Polisportiva non farà sconti e viene dall’ottima prestazione offerta sul parquet del quotato Fucecchio, piegato per 79-73.

Giustino Bonci